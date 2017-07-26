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03:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Змея заявилась к жителям элитной новостройки во Владивостоке (видео)

Змея заявилась к жителям элитной новостройки во Владивостоке (видео).

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Змея пригрелась на солнышке прямо возле элитного жилого комплекса во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта.ру».

На видео, которое предоставил редакции житель Владивостока Алексей, видно, как пресмыкающееся, похожее на амурского полоза, выползло на асфальтированную дорогу рядом с жилым комплексом «Орлиное гнездо». Отметим, что буквально в нескольких метрах от места обитания змеи находится детская площадка, где в летнее время всегда играют малыши.

К Орлиной сопке, где во вторник, 25 июля, случилось данное проишествие, в полной мере относится шутливое высказывание местных жителей: «Владивосток — город контрастов». Здесь элитные новостройки соседствуют с частным сектором, а буквально в нескольких метрах от видовой площадки, излюбленном месте иностранных туристов и «визитной карточки» города, можно увидеть горы мусора, ощутить ароматы, источаемые деревянным туалетом, услышать кукареканье петуха. Змеям в таких условиях есть, где спрятаться, однако ситуация, когда жители сопки увидели рептилию прямо на дороге возле элитной многоэтажки, шокировала многих.

Вместе с тем, по словам экспертов, Орлиная сопка — излюбленное место обитания пресмыкающихся во Владивостоке.

Напомним, в беседе с корреспондентом ИА «Дейта.ру» серпентолог Виктор Литвинцев отмечал, что во Владивостоке есть места, где обитают змеи, в их числе район фабрики «Заря» и Орлиная сопка. Часто змеи прячутся по подвалам, но могут и залезть под капот машины.

Интересно, что жители Владивостока, обнаружившие змею, не просто не испугались, но и ласково уговаривали рептилию «идти домой».

Наталья Алексеева.

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Змея заявилась к жителям элитной новостройки во Владивостоке (видео)
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