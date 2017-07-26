В Приморье ищут беглого заключенного
Осужденный Хвостенко Денис Александрович, отбывающий наказание в
Осужденный Хвостенко Денис Александрович, отбывающий наказание в
ГУФСИН России по Приморскому краю принимает усиленные меры по розыску осужденного Хвостенко Дениса Александровича, 1986 г.р., отбывавшего наказание в
Граждан просят оказать содействие в установлении местонахождения Хвостенко Д. А.
Приметы: рост средний, глаза голубые, волосы русые, губы тонкие.
Особые приметы: р., шрам на нижней губе справа.
Если вы располагаете
Сообщаем, что согласно ст. 129 УИК РФ в