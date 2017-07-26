В Приморье ищут беглого заключенного

Источник: Вести Приморье

ГУФСИН России по Приморскому краю принимает усиленные меры по розыску осужденного Хвостенко Дениса Александровича, 1986 г.р., отбывавшего наказание в колонии-поселения № 26 в п. Приморском Хасанского района и покинувшего выездной рабочий объект в г. Находка.

Граждан просят оказать содействие в установлении местонахождения Хвостенко Д. А.

Приметы: рост средний, глаза голубые, волосы русые, губы тонкие.

Особые приметы: р., шрам на нижней губе справа.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Хвостенко Д.р., убедительная просьба сообщить в отдел розыска ГУФСИН России по Приморскому краю по телефонам: 8 (423) 2305−327, 2305−447, дежурная часть 8 (423) 2305−311 или в ближайшее отделение полиции.