Интерпол депортировал из Китая приморского наркодилера
Фигурант уголовного дела семь лет скрывался от следственных органов.
Фигурант уголовного дела семь лет скрывался от следственных органов.
Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.
Жителя Владивостока, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, депортировали из КНР в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола. Фигурант уголовного дела семь лет скрывался от следственных органов, сообщили ИА PrimaMedia в
В 2010 году 35-летнего жителя Владивостока задержали при попытке приобретения особо крупной партии масла каннабиса и гашиша. Установлено, что злоумышленник также причастен к сбыту наркотических средств на территории Приморского края.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 228.1 (Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (Покушение на незаконное приобретение наркотических средств в особо крупном размере).
Фигурант уголовного дела скрылся от следственных органов, в связи с чем был объявлен в розыск по каналам Интерпола.
В ходе взаимодействия с правоохранительными органами Китайской народной республики россиянин задержан в Гуанчжоу, после чего его доставили в Москву.