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04:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Интерпол депортировал из Китая приморского наркодилера

Фигурант уголовного дела семь лет скрывался от следственных органов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.

Жителя Владивостока, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, депортировали из КНР в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола. Фигурант уголовного дела семь лет скрывался от следственных органов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В 2010 году 35-летнего жителя Владивостока задержали при попытке приобретения особо крупной партии масла каннабиса и гашиша. Установлено, что злоумышленник также причастен к сбыту наркотических средств на территории Приморского края.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 228.1 (Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ (Покушение на незаконное приобретение наркотических средств в особо крупном размере).

Фигурант уголовного дела скрылся от следственных органов, в связи с чем был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

В ходе взаимодействия с правоохранительными органами Китайской народной республики россиянин задержан в Гуанчжоу, после чего его доставили в Москву.

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