«Вести» узнали подробности обнаружения эмбриона на помойке в Новосибирске

Яна Бугакова, корреспондент: «Вот здесь, среди этих мусорных баков, кто-то решил сделать анатомическую выставку. Колба с человеческим эмбрионом простояла здесь 2 дня — сначала внизу, но потом, видимо, кто-то подумал, что не все прохожие ее видят и переставили ее сюда — наверх, на всеобщее обозрение.
Юлия заметила банку сегодня. Когда рано утром красила забор около мусорных баков. Сначала на содержимое колбы — внимание не обратила. А когда разглядела -то ужаснулась.
Юлия Артемьева, жительница дома на ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.3: «Это не кукла, не целлулоидный пупс, не китайская игрушка, а именно — человеческий зародыш, настоящий, со следами вскрытия, по спине шов — нитки торчали».
Сколько бы еще колба простояла здесь — неизвестно. Алена, как и десятки других прохожих — поняла перед ней тело младенца, но единственная — не прошла мимо.
Алена Исакова: «Я сейчас на 6-м месяце беременности и для меня это был шок. Там рядом детская площадка и школа. Там дети, они могли разбить эту колбу, начать что-то делать с ним».
Алена вызвала полицию и скорую. Определить откуда во дворе человеческий эмбрион, сразу не удалось.
Алексей Максименко, старший помощник по связям со СМИ руководителя СУ СКР по НСО: «К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, стеклянная емкость с находящимся в ней эмбрионом изъята и направлена для проведения судебно-медицинской экспертизы. Каких-либо следов, указывающих на принадлежность емкости одному из учебных, лечебных учреждений не обнаружено».
Сейчас следователи опрашивают местных жителей и обходят больницы. Кстати, эмбрионы в банках находили выброшенными и в других регионах. Во всех случаях нить расследования приводила в медицинские учреждения.