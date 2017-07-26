«Вести» узнали подробности обнаружения эмбриона на помойке в Новосибирске

Источник: Вести - Новосибирск

Яна Бугакова, корреспондент: «Вот здесь, среди этих мусорных баков, кто-то решил сделать анатомическую выставку. Колба с человеческим эмбрионом простояла здесь 2 дня — сначала внизу, но потом, видимо, кто-то подумал, что не все прохожие ее видят и переставили ее сюда — наверх, на всеобщее обозрение.

Юлия заметила банку сегодня. Когда рано утром красила забор около мусорных баков. Сначала на содержимое колбы — внимание не обратила. А когда разглядела -то ужаснулась.

Юлия Артемьева, жительница дома на ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.3: «Это не кукла, не целлулоидный пупс, не китайская игрушка, а именно — человеческий зародыш, настоящий, со следами вскрытия, по спине шов — нитки торчали».

Сколько бы еще колба простояла здесь — неизвестно. Алена, как и десятки других прохожих — поняла перед ней тело младенца, но единственная — не прошла мимо.

Алена Исакова: «Я сейчас на 6-м месяце беременности и для меня это был шок. Там рядом детская площадка и школа. Там дети, они могли разбить эту колбу, начать что-то делать с ним».

Алена вызвала полицию и скорую. Определить откуда во дворе человеческий эмбрион, сразу не удалось.

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Алексей Максименко, старший помощник по связям со СМИ руководителя СУ СКР по НСО: «К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, стеклянная емкость с находящимся в ней эмбрионом изъята и направлена для проведения судебно-медицинской экспертизы. Каких-либо следов, указывающих на принадлежность емкости одному из учебных, лечебных учреждений не обнаружено».