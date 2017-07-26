Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
8Уникальные витрины Могадишо
08:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Вести» узнали подробности обнаружения эмбриона на помойке в Новосибирске

Сегодня в одном из дворов Новосибирска прохожие обнаружили банку с человеческим эмбрионом. О шокирующей находке горожане сообщили в полицию и скорую. Как забальзамированный младенец оказался на улице?

Источник: Вести - Новосибирск

Яна Бугакова, корреспондент: «Вот здесь, среди этих мусорных баков, кто-то решил сделать анатомическую выставку. Колба с человеческим эмбрионом простояла здесь 2 дня — сначала внизу, но потом, видимо, кто-то подумал, что не все прохожие ее видят и переставили ее сюда — наверх, на всеобщее обозрение.

Юлия заметила банку сегодня. Когда рано утром красила забор около мусорных баков. Сначала на содержимое колбы — внимание не обратила. А когда разглядела -то ужаснулась.

Юлия Артемьева, жительница дома на ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.3: «Это не кукла, не целлулоидный пупс, не китайская игрушка, а именно — человеческий зародыш, настоящий, со следами вскрытия, по спине шов — нитки торчали».

Сколько бы еще колба простояла здесь — неизвестно. Алена, как и десятки других прохожих — поняла перед ней тело младенца, но единственная — не прошла мимо.

Алена Исакова: «Я сейчас на 6-м месяце беременности и для меня это был шок. Там рядом детская площадка и школа. Там дети, они могли разбить эту колбу, начать что-то делать с ним».

Алена вызвала полицию и скорую. Определить откуда во дворе человеческий эмбрион, сразу не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Максименко, старший помощник по связям со СМИ руководителя СУ СКР по НСО: «К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, стеклянная емкость с находящимся в ней эмбрионом изъята и направлена для проведения судебно-медицинской экспертизы. Каких-либо следов, указывающих на принадлежность емкости одному из учебных, лечебных учреждений не обнаружено».

Сейчас следователи опрашивают местных жителей и обходят больницы. Кстати, эмбрионы в банках находили выброшенными и в других регионах. Во всех случаях нить расследования приводила в медицинские учреждения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шторм и гроза прошли над Новосибирском
Россия подготовит «болезненный» для США ответ на санкции
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
10 интересных идей для фартука на кухне
Покупателей жилья защитит новый закон
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Леди
5 странных модных трендов, которые стали классикой Над этими модными изобретениями шутили, они подвергались гонениям со стороны общества, Церкви и даже правительств в некоторых странах. Но мода взяла свое.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь