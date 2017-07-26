Беспечные ангелы: еще один мотоциклист из Хабаровска серьезно пострадал в ДТП

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 июля, AmurMedia.

Водитель мотоцикла получил несколько переломов после столкновения с автомобилем произошедшем в Железнодорожном районе Хабаровска. В отношении мотоциклиста вынесены определения о возбуждении дел по пяти статьям КоАП РФ, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД Хабаровска.

Очередная авария с участием мотоциклиста произошла днем 25 июля в окрестностях дома № 3 по улице Целинной. Водитель на Honda CB 400 при выполнении обгона пересек сплошную и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Mitsubishi Canter, который двигался в попутном направлении.