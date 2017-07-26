Беспечные ангелы: еще один мотоциклист из Хабаровска серьезно пострадал в ДТП
Причиной аварии послужил выезд «железного коня» на встречную полосу.
Причиной аварии послужил выезд «железного коня» на встречную полосу.
Хабаровск, 26 июля, AmurMedia.
Водитель мотоцикла получил несколько переломов после столкновения с автомобилем произошедшем в Железнодорожном районе Хабаровска. В отношении мотоциклиста вынесены определения о возбуждении дел по пяти статьям КоАП РФ, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД Хабаровска.
Очередная авария с участием мотоциклиста произошла днем 25 июля в окрестностях дома № 3 по улице Целинной. Водитель на Honda CB 400 при выполнении обгона пересек сплошную и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Mitsubishi Canter, который двигался в попутном направлении.
— В результате мужчина получил открытый перелом левого плеча и открытый перелом правой голени и был госпитализирован в ККБ № 2. Транспортное средство стоит на стоянке. В отношении мужчины вынесены определения о возбуждении дел по пяти статьям КоАП РФ Нужно отметить, что собственник Honda не установлен, на учете мотоцикл не стоит, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.