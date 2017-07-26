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07:36 (мск), источник: РБК

Посольство проверит данные о снятии россиянина с рейса Delta Аir Lines

Посольство России в Вашингтоне начало проверку после сообщения о том, что россиянина сняли с рейса американской авиакомпании Delta Аir Lines из-за жалобы другого пассажира, который назвал россиянина «оккупантом Крыма». Об этом сообщается на странице российского диппредставительства в Facebook.

Источник: AP 2017

«Разбираемся. Delta, есть комментарии?», — говорится в сообщении. В нем посольство также привело сообщение Андрея Еремина, который утверждает, что его сняли с рейса авиакомпании Сиэтл-Атланта. ​"Пассажир, который сел рядом со мной, отказался вместе со мной лететь. Он объяснил это тем, что я являюсь оккупантом Крыма, как и другие российские граждане", — рассказал он.

В своем сообщении Еремин подчеркнул, что ​Delta Аir Lines «поддержала его [пассажира] точку зрения». «В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позже», — добавил он.

Delta Аir Lines также начала проверку информации о том, что россиянина сняли с рейса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании Элизабет Вулф. «Мы изучаем этот инцидент», — сказала она.

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