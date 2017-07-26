Посольство проверит данные о снятии россиянина с рейса Delta Аir Lines

«Разбираемся. Delta, есть комментарии?», — говорится в сообщении. В нем посольство также привело сообщение Андрея Еремина, который утверждает, что его сняли с рейса авиакомпании Сиэтл-Атланта. ​"Пассажир, который сел рядом со мной, отказался вместе со мной лететь. Он объяснил это тем, что я являюсь оккупантом Крыма, как и другие российские граждане", — рассказал он.