Посольство проверит данные о снятии россиянина с рейса Delta Аir Lines
Посольство России в Вашингтоне начало проверку после сообщения о том, что россиянина сняли с рейса американской авиакомпании Delta Аir Lines
Посольство России в Вашингтоне начало проверку после сообщения о том, что россиянина сняли с рейса американской авиакомпании Delta Аir Lines
«Разбираемся. Delta, есть комментарии?», — говорится в сообщении. В нем посольство также привело сообщение Андрея Еремина, который утверждает, что его сняли с рейса авиакомпании
В своем сообщении Еремин подчеркнул, что Delta Аir Lines «поддержала его [пассажира] точку зрения». «В результате мне пришлось лететь другим рейсом гораздо позже», — добавил он.
Delta Аir Lines также начала проверку информации о том, что россиянина сняли с рейса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании Элизабет Вулф. «Мы изучаем этот инцидент», — сказала она.
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