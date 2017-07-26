Недовольный очередями красноярец разгромил офис Росреестра
Ради этого мужчина даже вызвал телевидение.
Ради этого мужчина даже вызвал телевидение.
Житель Красноярска разгромил офис управления Росреестра на ул. Подзолкова. Мужчина признался, что устал терпеть очереди и бездействие чиновников. Инцидент произошел вечером 24 июля.
Для атаки на офис ведомства красноярец использовал связанную между собой арматуру. Чтобы привлечь внимание, он даже вызвал телевидение — погром офиса снимали журналисты «СТС-Примы». По словам мужчины, он специально устроил дебош на камеру.
Недовольство красноярца вызвало слишком медленное оформление документов на землю. Его супруга уже неделю не может добиться встречи с нужным специалистом.
«Люди занимают очередь с двух ночи, с четырех ночи… Стоят тут до посинения. Вот у меня документ, по которому я должна дозвониться до специалиста Антоновой. Весь день сегодня был посвящен тому, чтобы дозвониться», — призналась женщина.
По данным «СТС-Примы», ранее в управлении Росреестра поясняли, что люди сами виноваты в ситуации, забывая про существование многофункциональных центров (МФЦ). Однако после нападения на офис в Северном сотрудники ведомства отказались комментировать происходящее.
По некоторой информации, дебошир также устроил драку в здании. В результате пострадал охранник, получивший травму головы.
Позже стало известно, что специалисты Росреестра обратились в полицию с заявлением. Сейчас по факту нападения проводится проверка.