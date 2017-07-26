Недовольный очередями красноярец разгромил офис Росреестра

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Житель Красноярска разгромил офис управления Росреестра на ул. Подзолкова. Мужчина признался, что устал терпеть очереди и бездействие чиновников. Инцидент произошел вечером 24 июля.

Для атаки на офис ведомства красноярец использовал связанную между собой арматуру. Чтобы привлечь внимание, он даже вызвал телевидение — погром офиса снимали журналисты «СТС-Примы». По словам мужчины, он специально устроил дебош на камеру.

Недовольство красноярца вызвало слишком медленное оформление документов на землю. Его супруга уже неделю не может добиться встречи с нужным специалистом.

«Люди занимают очередь с двух ночи, с четырех ночи… Стоят тут до посинения. Вот у меня документ, по которому я должна дозвониться до специалиста Антоновой. Весь день сегодня был посвящен тому, чтобы дозвониться», — призналась женщина.

По данным «СТС-Примы», ранее в управлении Росреестра поясняли, что люди сами виноваты в ситуации, забывая про существование многофункциональных центров (МФЦ). Однако после нападения на офис в Северном сотрудники ведомства отказались комментировать происходящее.

По некоторой информации, дебошир также устроил драку в здании. В результате пострадал охранник, получивший травму головы.