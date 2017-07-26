Подросток угнал у отчима машину и врезался в ней в стену во Владивостоке

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.

Полицейские задержали подростка, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Как выяснили полицейские, мальчик угнал у отчима автомобиль, но не справился с управлением и врезался в опорную стену на улице Шилкинской во Владивостоке. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела полиции № 1 (Ленинский район) УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление жителя краевого центра. Мужчина сообщил, что с придомовой территории на улице Некрасовской похищен его автомобиль Toyota RAV4.

Ориентировка на автомобиль была передана всем наружным нарядам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе улицы Шилкинской инспекторы дорожно-патрульной службы обратили внимание на автомашину, схожую по приметам, указанным в ориентировке, с явными признаками дорожно-транспортного происшествия.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 16-летний пасынок потерпевшего. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что завладел автомобилем, чтобы покататься. Не справившись с управлением, он въехал в опорную стену, после чего скрылся с места ДТП.