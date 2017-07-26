Подросток угнал у отчима машину и врезался в ней в стену во Владивостоке
По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.
Полицейские задержали подростка, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. Как выяснили полицейские, мальчик угнал у отчима автомобиль, но не справился с управлением и врезался в опорную стену на улице Шилкинской во Владивостоке. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА PrimaMedia в
В дежурную часть отдела полиции № 1 (Ленинский район) УМВД России по городу Владивостоку поступило заявление жителя краевого центра. Мужчина сообщил, что с придомовой территории на улице Некрасовской похищен его автомобиль Toyota RAV4.
Ориентировка на автомобиль была передана всем наружным нарядам. В ходе
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 16-летний пасынок потерпевшего. В отделе полиции он дал признательные показания и пояснил, что завладел автомобилем, чтобы покататься. Не справившись с управлением, он въехал в опорную стену, после чего скрылся с места ДТП.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.