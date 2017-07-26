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05:44 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мотоциклист погиб при столкновении с «Газелью» в Иркутске

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: IrkutskMedia.ru

Водитель мотоцикла Honda скончался при столкновении с «Газелью» на улице Безбокова в Иркутске накануне вечером, 25 июля. Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожной аварии. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды МУ МВД России «Иркутское».

— Мотоциклист был доставлен в больницу, после чего там скончался, — отметили в ведомстве.

Материал будет передан в следственное управление.

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