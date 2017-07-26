Мотоциклист погиб при столкновении с «Газелью» в Иркутске
По факту ДТП проводится проверка.
По факту ДТП проводится проверка.
Водитель мотоцикла Honda скончался при столкновении с «Газелью» на улице Безбокова в Иркутске накануне вечером, 25 июля. Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожной аварии. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды МУ МВД России «Иркутское».
— Мотоциклист был доставлен в больницу, после чего там скончался, — отметили в ведомстве.
Материал будет передан в следственное управление.