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05:50 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке дорогой внедорожник сбил одним ударом двух детей на «зебре»

Пострадали девочка-подросток и 3-летний малыш.

Источник: VLADNEWS

Владивостокский автомобилист сбил одним ударом на пешеходном переходе двух детей: девочку 14 лет и 3-летнего мальчика. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел около 11:40 в районе дома № 21 по улице Русской.

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado под управлением 57-летнего мужчины двигался со стороны улицы Давыдова в сторону Енисейской.

Дети получили ссадины: мальчик — левого колена, а девочка — правого колена. Направлены на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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