Во Владивостоке дорогой внедорожник сбил одним ударом двух детей на «зебре»
Пострадали
Пострадали
Владивостокский автомобилист сбил одним ударом на пешеходном переходе двух детей: девочку 14 лет и 3-летнего мальчика. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в
Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado под управлением 57-летнего мужчины двигался со стороны улицы Давыдова в сторону Енисейской.
Дети получили ссадины: мальчик — левого колена, а девочка — правого колена. Направлены на амбулаторное лечение.
Детали ДТП выясняются.