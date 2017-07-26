Во Владивостоке дорогой внедорожник сбил одним ударом двух детей на «зебре»

Владивостокский автомобилист сбил одним ударом на пешеходном переходе двух детей: девочку 14 лет и 3-летнего мальчика. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, наезд произошел около 11:40 в районе дома № 21 по улице Русской.