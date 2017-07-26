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05:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Без вести пропавшую школьницу из Подмосковья разыскивают в Иркутской области

Девушка ушла из дома 18 июля и до сих пор не вернулась.

Сотрудники полиции разыскивают 15-летнюю уроженку Московской области, которая ушла из дома 18 июля и до настоящего времени не вернулась. По словам матери, школьница могла уехать вместе со своим парнем в Иркутскую область. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу общественного совета при УМВД России по Наро-Фоминскому району.

Приметы: на вид 16 лет, рост 155 см, среднее телосложение, овальное лицо, средний лоб, дугообразные брови, тонкие губы, оттопыренные уши, ассиметричное каре, крашеные волосы со светлыми прядями, средний прямой нос.

«Особые приметы: внизу живота с левой стороны шрам длиной 4 см от операции, носит очки», — говорится в сообщении.

Была одета в черную куртку в цветочек, синие джинсы, белые кеды в цветочек, бордовую бейсболку, тельняшку с длинным рукавом.

При себе был черный рюкзак и мобильный телефон Fly.

Всех, кто видел или располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят незамедлительно сообщить в полицию.

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