Без вести пропавшую школьницу из Подмосковья разыскивают в Иркутской области

Сотрудники полиции разыскивают 15-летнюю уроженку Московской области, которая ушла из дома 18 июля и до настоящего времени не вернулась. По словам матери, школьница могла уехать вместе со своим парнем в Иркутскую область. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу общественного совета при УМВД России по Наро-Фоминскому району.

Приметы: на вид 16 лет, рост 155 см, среднее телосложение, овальное лицо, средний лоб, дугообразные брови, тонкие губы, оттопыренные уши, ассиметричное каре, крашеные волосы со светлыми прядями, средний прямой нос.

«Особые приметы: внизу живота с левой стороны шрам длиной 4 см от операции, носит очки», — говорится в сообщении.

Была одета в черную куртку в цветочек, синие джинсы, белые кеды в цветочек, бордовую бейсболку, тельняшку с длинным рукавом.

При себе был черный рюкзак и мобильный телефон Fly.