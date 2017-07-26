Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Садальский в "пух и прах" раскритиковал новое шоу Шепелева
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Савченко за 20 секунд матом описала ситуацию на Украине
Дачники попали под вторую «амнистию»
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
В Киеве о потерях после "адской" ночи в Донбассе
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены – СМИ
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
10Японская поэзия спорта
06:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Депутату Думы Находки взорвали забор

Василий Сомов считает, что это связано с грядущими выборами, а полиция проводит свою проверку.

Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.

Взрыв огромной силы снес часть забора у дома депутата Думы Находки Василия Сомова, сообщает ИА PrimaMedia. Как рассказал сам народный избранник, у него соседа также снесло 15 метров забора, а в домах вокруг вышибло стекла. Полиция проводит проверку.

— Это произошло в ночь на понедельник, 24 июля, около 04.00 утра. Взрыв прогремел на весь район, у людей повышибало окна. У меня шесть пролетов забора снесло, у соседа тоже метров 15 просто улетело, — рассказал сам Сомов.

Он не склонен винить в этом хулиганов, слишком сильный был взрыв. По его мнению, это связано с грядущими выборами, на которые он идет от партии пенсионеров.

Как сообщила в пресс-службе УМВД по Приморью, по факту повреждения забора полиция проводит проверку.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Гора Сестра: древний страж Золотой долины Приморья
Конгресс США принял законопроект о санкциях против России
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил в матче Лиги чемпионов
Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ РФ
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь