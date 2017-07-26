Депутату Думы Находки взорвали забор

Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.

Взрыв огромной силы снес часть забора у дома депутата Думы Находки Василия Сомова, сообщает ИА PrimaMedia. Как рассказал сам народный избранник, у него соседа также снесло 15 метров забора, а в домах вокруг вышибло стекла. Полиция проводит проверку.

— Это произошло в ночь на понедельник, 24 июля, около 04.00 утра. Взрыв прогремел на весь район, у людей повышибало окна. У меня шесть пролетов забора снесло, у соседа тоже метров 15 просто улетело, — рассказал сам Сомов.

Он не склонен винить в этом хулиганов, слишком сильный был взрыв. По его мнению, это связано с грядущими выборами, на которые он идет от партии пенсионеров.