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06:08 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Газорезчик из Рыбинского района отсудил 300 тыс. рублей за взрыв баллона

Мужчина получил серьезную производственную травму.

Газорезчик из Рыбинского района, работающий в компании «Втормет», отсудил более 300 тыс. рублей за серьезную производственную травму. Ее мужчина получил при взрыве газового баллона. Изначально мужчина требовал 1 млн рублей, однако суд значительно снизил сумму. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

Так, в ноябре 2016 года на промплощадке в Заозерном мужчина резал металлические трубы, однако в какой-то момент на стройке взорвался баллон с пропаном. Мужчину срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правого бедра.

Пострадавший лечился в больнице почти три недели. Однако боль от полученной травмы не прошла до сих пор, а сам мужчина не может больше работать по специальности.

«Согласно заключению эксперта, причиной взрыва стало “детонационное горение в газопроводящем рукаве подачи пропана с последующим проникновением пламени внутрь баллона”», — говорится в сообщении.

Газорезчик начал выполнять работы, не проверив плотность и прочность присоединения газовых шлангов к горелке (резаку) и редуктору. Несмотря на это, суд назначил ответчиком по делу именно работодателя. Требования истца были удовлетворены частично.

В апреле 2017 года Рыбинский районный суд постановил взыскать с ООО «Втормет» в пользу газорезчика 307 тыс. рублей компенсации морального вреда. Ответчик попытался обжаловать решение, но судья оставил его без изменений.

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