Газорезчик из Рыбинского района отсудил 300 тыс. рублей за взрыв баллона
Мужчина получил серьезную производственную травму.
Мужчина получил серьезную производственную травму.
Газорезчик из Рыбинского района, работающий в компании «Втормет», отсудил более 300 тыс. рублей за серьезную производственную травму. Ее мужчина получил при взрыве газового баллона. Изначально мужчина требовал 1 млн рублей, однако суд значительно снизил сумму. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.
Так, в ноябре 2016 года на промплощадке в Заозерном мужчина резал металлические трубы, однако в
Пострадавший лечился в больнице почти три недели. Однако боль от полученной травмы не прошла до сих пор, а сам мужчина не может больше работать по специальности.
«Согласно заключению эксперта, причиной взрыва стало “детонационное горение в газопроводящем рукаве подачи пропана с последующим проникновением пламени внутрь баллона”», — говорится в сообщении.
Газорезчик начал выполнять работы, не проверив плотность и прочность присоединения газовых шлангов к горелке (резаку) и редуктору. Несмотря на это, суд назначил ответчиком по делу именно работодателя. Требования истца были удовлетворены частично.
В апреле 2017 года Рыбинский районный суд постановил взыскать с ООО «Втормет» в пользу газорезчика 307 тыс. рублей компенсации морального вреда. Ответчик попытался обжаловать решение, но судья оставил его без изменений.