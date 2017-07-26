Газорезчик из Рыбинского района отсудил 300 тыс. рублей за взрыв баллона

Газорезчик из Рыбинского района, работающий в компании «Втормет», отсудил более 300 тыс. рублей за серьезную производственную травму. Ее мужчина получил при взрыве газового баллона. Изначально мужчина требовал 1 млн рублей, однако суд значительно снизил сумму. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

Так, в ноябре 2016 года на промплощадке в Заозерном мужчина резал металлические трубы, однако в какой-то момент на стройке взорвался баллон с пропаном. Мужчину срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правого бедра.

Пострадавший лечился в больнице почти три недели. Однако боль от полученной травмы не прошла до сих пор, а сам мужчина не может больше работать по специальности.

«Согласно заключению эксперта, причиной взрыва стало “детонационное горение в газопроводящем рукаве подачи пропана с последующим проникновением пламени внутрь баллона”», — говорится в сообщении.

Газорезчик начал выполнять работы, не проверив плотность и прочность присоединения газовых шлангов к горелке (резаку) и редуктору. Несмотря на это, суд назначил ответчиком по делу именно работодателя. Требования истца были удовлетворены частично.