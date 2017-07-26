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06:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Школьница получила тяжелые травмы при падении с пирса во Владивостоке

Школьница получила тяжелые травмы при падении с пирса во Владивостоке.

Вечером врачи скорой выехали по вызову в поселок Подножье на Русском острове, где пострадала несовершеннолетняя девочка, сообщает ИА «Deita.ru».

Как выяснилось, во время прогулки она по неосторожности упала с пирса.

В больнице у 12-летней пострадавшей врачи диагностировали закрытую травму грудной клетки и серьезный ушиб левого легкого. Девочке была оказана необходимая помощь, а по факту получения травм школьницей сотрудники полиции начали проверку.

Игорь Бегунов.

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