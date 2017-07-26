Приехавший на отдых подросток умер в Тюхтете от отравления газом

Полицейские выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, которого нашли мертвым в селе Тюхтет Красноярского края.

Как рассказали в ГУ МВД России по краю, мальчика вчера нашли на улице. Рядом с ним находился баллончик с бытовым газом. В полиции отметили, что ребенок приехал в село на лето. Его семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала и на учете не состояла.

В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю добавили, что ребенок жил в Кемерово и приехал в Тюхтет на лето к тете. Незадолго до смерти мальчик, вместе с другими подростками, приобрел в магазине баллончик для заправки зажигалок. «Предварительной причиной смерти могло стать отравление от вдыхания паров газа из баллончика», — пояснили в управлении.