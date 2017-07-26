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06:22 (мск), источник: Newslab.ru

Приехавший на отдых подросток умер в Тюхтете от отравления газом

Мальчик приехал из Кемерово к гости к тете. В его смерти разбираются следователи.

Полицейские выясняют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика, которого нашли мертвым в селе Тюхтет Красноярского края.

Как рассказали в ГУ МВД России по краю, мальчика вчера нашли на улице. Рядом с ним находился баллончик с бытовым газом. В полиции отметили, что ребенок приехал в село на лето. Его семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала и на учете не состояла.

В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю добавили, что ребенок жил в Кемерово и приехал в Тюхтет на лето к тете. Незадолго до смерти мальчик, вместе с другими подростками, приобрел в магазине баллончик для заправки зажигалок. «Предварительной причиной смерти могло стать отравление от вдыхания паров газа из баллончика», — пояснили в управлении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, опрашиваются родственники и знакомые погибшего.

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