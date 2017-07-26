На севере Красноярского края за сутки утонули четверо детей

В Енисейске группа детей отправились купаться на реку. Девочка 11 лет решила показать остальным, как она умеет плавать под водой, нырнула, но выплыть не смогла, так как её понесло течением. На помощь сестре бросились её 9-летний брат и подружка. Мальчик тоже не справился с течением и утонул, а вторая девочка спаслась. Брат и сестра погибли, тело мальчика найдено, а нырнувшую девочку обнаружить не смогли, несмотря на то, что водолазы пять раз погружались в воду и осматривали дно реки.