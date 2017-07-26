На севере Красноярского края за сутки утонули четверо детей
Двое из погибших были из одной семьи.
Двое из погибших были из одной семьи.
Четверо детей утонули в Красноярском крае за прошедшие сутки, сообщили в ГУ МЧС.
В Енисейске группа детей отправились купаться на реку. Девочка 11 лет решила показать остальным, как она умеет плавать под водой, нырнула, но выплыть не смогла, так как её понесло течением. На помощь сестре бросились её 9-летний брат и подружка. Мальчик тоже не справился с течением и утонул, а вторая девочка спаслась. Брат и сестра погибли, тело мальчика найдено, а нырнувшую девочку обнаружить не смогли, несмотря на то, что водолазы пять раз погружались в воду и осматривали дно реки.
Ещё два несчастных случая также произошли в Енисейском районе, где подростки без участия взрослых купались на водоемах. При этом рядом находились другие дети, но оказать полноценную помощь тонущему человеку они не в состоянии.
Отметим, на севере Красноярского края сейчас стоит аномальная жара и детей тянет к воде. Спасатели предупреждают о необходимости контроля над детьми и соблюдения правил безопасности.