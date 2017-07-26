Водитель службы заказа такси «Максим» протаранил жилой дом в Ангарске и погиб

Источник: IrkutskMedia.ru

Водитель автомобиля Honda Civic с наклейками службы заказа такси «Максим» погиб в Ангарске, после того как врезался в девятиэтажку. По предварительной версии, мужчина мог уснуть за рулем, либо ему стало плохо. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Предварительно установлено, что в 04.45 водитель автомобиля Honda Civic на большой скорости двигался со стороны улицы Гражданская и на пересечении с Ангарским проспектом не справился с управлением, съехал с проезжей части, в результате чего врезался в жилой дом.

«От полученных травм мужчина 1977 года рождения скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.