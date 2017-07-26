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07:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермяку вынесли приговор за неуплату налогов на 40 млн рублей

Мужчина получил условный срок.

В Перми вынесли приговор руководителю коммерческой организации. Мужчину признали виновным в уклонении от уплаты налогов в крупном размере и хищении бюджетных денег с помощью мошенничества.

«С 1 апреля 2008 года по 8 мая 2009 года осужденный, являющийся руководителем коммерческой организации включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль заведомо ложные сведения», — рассказали в пресс-службе следственного правления СКР по Пермскому краю.

Таким образом мужчина не доплатил налогов на 40,4 миллиона рублей. А также он незаконно получил 40 тысяч рублей путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

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