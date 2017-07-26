В Башкортостане ребенка поймали на краже спиннингов
Сумму ущерба оценили в 40 тысяч рублей.
Сумму ущерба оценили в 40 тысяч рублей.
31-летний житель Белебея едва не лишился рыболовных снастей: у него украли три спиннинга, две удочки, коробочку со снастями и якорь. Все это беспечный владелец хранил в здании неработающего кафе.
По предварительной версии, школьник проходил мимо кафе, когда увидел сломанное окно. Проникнув внутрь, он похитил рыболовные снасти и даже успел порыбачить ими. Преступника нашли быстро и им оказался 12-летний мальчик.
— На данный момент с подростком проводят работу инспекторы по делам несовершеннолетних. Мы еще раз призываем людей быть бдительными и не оставлять своих вещей без присмотра и в случайных местах. А похищенные снасти будут в скором времени возвращены законному владельцу, — проинформировали в