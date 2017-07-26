Машины скорой помощи в Хабаровске оснастят тревожными кнопками

Нападения на врачей скорой помощи в Хабаровске — не редкость. Среди последних — недавний инцидент, когда мужчина, угрожая ножом, забрал у фельдшера, прибывшего на вызов, сильнодействующий препарат. Однако, по словам медиков, далеко не все подобные случаи предаются широкой огласке. Рисковать здоровьем и жизнью бригадам скорой помощи приходится практически каждый день.

— Сейчас врачи фактически ничем не защищены. Причём в большинстве своём это хрупкие женщины, которые не могут оказать сопротивление. Зарегистрированные случаи нападений — это всего лишь вершина айсберга, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель главного врача КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Хабаровска» Андрей Духовный. — У нас 62 бригады, которые нужно обеспечить триггерами. Рассматривались также программы для планшетов и сотовых телефонов, но, я считаю, что тревожная кнопка — самый эффективный способ сообщить об опасности. Пока врач наберет в программе необходимую комбинацию, промедление может стоить ему жизни. Тревожные кнопки сообщат охране, где находится бригада, которой требуется помощь. Устройство позволяет определить местоположение объекта с точностью до пяти метров. Сейчас вопрос обеспечения триггерами бригад скорой помощи обсуждается в краевом минздраве, а Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за нападение на врачей.