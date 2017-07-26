Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Садальский в "пух и прах" раскритиковал новое шоу Шепелева
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Савченко за 20 секунд матом описала ситуацию на Украине
5 правил быстрого ремонта
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Эксперт: Норвегия все сильнее раздражает Россию
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены – СМИ
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
10Японская поэзия спорта
06:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Машины скорой помощи в Хабаровске оснастят тревожными кнопками

Устройства сообщат правоохранителям о нападении на медиков.

Обеспечить бригады скорой помощи тревожными кнопками планируют в Хабаровске, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Триггеры позволят медикам, которым грозит опасность, отправлять экстренные сигналы на пульт охраны.

Нападения на врачей скорой помощи в Хабаровске — не редкость. Среди последних — недавний инцидент, когда мужчина, угрожая ножом, забрал у фельдшера, прибывшего на вызов, сильнодействующий препарат. Однако, по словам медиков, далеко не все подобные случаи предаются широкой огласке. Рисковать здоровьем и жизнью бригадам скорой помощи приходится практически каждый день.

 — Сейчас врачи фактически ничем не защищены. Причём в большинстве своём это хрупкие женщины, которые не могут оказать сопротивление. Зарегистрированные случаи нападений — это всего лишь вершина айсберга, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель главного врача КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Хабаровска» Андрей Духовный. — У нас 62 бригады, которые нужно обеспечить триггерами. Рассматривались также программы для планшетов и сотовых телефонов, но, я считаю, что тревожная кнопка — самый эффективный способ сообщить об опасности. Пока врач наберет в программе необходимую комбинацию, промедление может стоить ему жизни. Тревожные кнопки сообщат охране, где находится бригада, которой требуется помощь. Устройство позволяет определить местоположение объекта с точностью до пяти метров. Сейчас вопрос обеспечения триггерами бригад скорой помощи обсуждается в краевом минздраве, а Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за нападение на врачей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Конгресс США принял законопроект о санкциях против России
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил в матче Лиги чемпионов
Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ РФ
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Покупателей жилья защитит новый закон
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь