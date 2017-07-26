СМИ: белка оставила без света свыше 45 тысяч жителей Калифорнии
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Порядка 45,5 тысячи человек остались без света в калифорнийском городе
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Порядка 45,5 тысячи человек остались без света в калифорнийском городе
По данным телеканала, инцидент произошел во вторник в районе полудня. Причиной массового отключения света в жилых домах, школах и на предприятиях стала, по предварительным данным, задевшая ЛЭП белка.
Отмечается, что примерно через час рабочим удалось восстановить электроснабжение в городе.