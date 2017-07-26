Сразу 3 авто сгорели на парковке в Екатеринбурге

На парковке в Екатеринбурге в ночь на 26 июля сгорели сразу 3 автомобиля. Происшествие случилось около 4.00 по адресу Соболева, 21.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, сначала загорелся один автомобиль, а уже с него пламя перекинулось на две соседние машины.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что полностью сгорели Skoda Rapid и ВАЗ-2114, повреждены салон и кузов у Ford Fiesta. На тушение возгорания потребовалось 4 минуты.