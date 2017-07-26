Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Как воспитать умного ребенка: 6 советов от Максима Поташева
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Эксперт: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
В Киеве о потерях после "адской" ночи в Донбассе
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены – СМИ
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Землетрясение в Эгейском море
07:04 (мск), источник: VN.ru

Конь убил мальчика копытом

Шестилетний мальчик погиб от удара копытом лошади в Барабинском районе Новосибирской области.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по НСО, 25 июля пятеро детей в возрасте от шести до девяти лет гуляли на полянке недалеко от улицы Центральная в деревне Казанцево Барабинского района. В том же месте на поляне, в нескольких десятках метрах от детей, паслись без привязи не менее четырех лошадей, принадлежащих местным жителям. В какой-то момент лошади поскакали к детям, они стали убегать в стороны от надвигавшихся на них животных. Шестилетний мальчик не успел удалиться на безопасное расстояние, и проскакавший рядом с ним жеребец ударил ребенка копытом по голове. В результате полученных повреждений мальчик скончался.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с сотрудником СК России. К настоящему времени, путем опроса очевидцев, сообщают в пресс-службе, установлена личность хозяина животного, причинившего смерть мальчику. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Пользователи социальных сетей, где появилась информация о гибели мальчика, возмущены. Они уверены, что трагедии могло бы и не случиться, если бы хозяева держали животных на привязи: «Какое горе! Ребенок еще и жизни-то не видел! Надо строго наказывать владельцев, которые своих лошадей без привязи отпускают — это очень сильные и потенциально опасные животные, даже взрослого могут убить копытом, а что про детей говорить!».

Добавим, животные нередко становятся невольными соучастниками преступных замыслов своих хозяев. Так, к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорил суд жительницу Куйбышевского района Новосибирской области за жестокое убийство мужа. Помощниками в этом страшном деле стали любовник и … конь. Пьяная преступница накинула на шею бывшего мужа веревку, а затянуть ее помог конь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На 24 пляжах разрешено купаться в Новосибирской области
Конгресс США принял законопроект о санкциях против России
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил в матче Лиги чемпионов
Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ РФ
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Переселенцам из хрущевок рассказали, как увеличить компенсацию
Леди
5 странных модных трендов, которые стали классикой Над этими модными изобретениями шутили, они подвергались гонениям со стороны общества, Церкви и даже правительств в некоторых странах. Но мода взяла свое.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь