Конь убил мальчика копытом

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по НСО, 25 июля пятеро детей в возрасте от шести до девяти лет гуляли на полянке недалеко от улицы Центральная в деревне Казанцево Барабинского района. В том же месте на поляне, в нескольких десятках метрах от детей, паслись без привязи не менее четырех лошадей, принадлежащих местным жителям. В какой-то момент лошади поскакали к детям, они стали убегать в стороны от надвигавшихся на них животных. Шестилетний мальчик не успел удалиться на безопасное расстояние, и проскакавший рядом с ним жеребец ударил ребенка копытом по голове. В результате полученных повреждений мальчик скончался.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с сотрудником СК России. К настоящему времени, путем опроса очевидцев, сообщают в пресс-службе, установлена личность хозяина животного, причинившего смерть мальчику. В ходе проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Пользователи социальных сетей, где появилась информация о гибели мальчика, возмущены. Они уверены, что трагедии могло бы и не случиться, если бы хозяева держали животных на привязи: «Какое горе! Ребенок еще и жизни-то не видел! Надо строго наказывать владельцев, которые своих лошадей без привязи отпускают — это очень сильные и потенциально опасные животные, даже взрослого могут убить копытом, а что про детей говорить!».