В Башкирии мужчина поджег дом и пытался вытолкнуть пожарных из окна

Неприятный инцидент произошел 24 июля в башкирском городе Янаул. В дежурную часть поступил сигнал о возгорании квартиры в шестиэтажном доме. Прибывшие на место спасатели быстро эвакуировали 15 жильцов, подтянули лестницу и начали стандартную для таких случаев процедуру спасения из огня жителей квартиры.

И здесь пожарных ждал сюрприз — по горящей комнате бегал неадекватный полуголый мужчина, который угрожал скинуть спасателей из окна и разбрасывал горящие вещи. Пожарным пришлось обратиться за помощью к полицейским. Сотрудникам МЧС и МВД удалось вскрыть дверь и вытащить из квартиры шумного владельца.