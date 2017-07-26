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07:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии мужчина поджег дом и пытался вытолкнуть пожарных из окна

По всей видимости, мужчина был сильно пьян.

Неприятный инцидент произошел 24 июля в башкирском городе Янаул. В дежурную часть поступил сигнал о возгорании квартиры в шестиэтажном доме. Прибывшие на место спасатели быстро эвакуировали 15 жильцов, подтянули лестницу и начали стандартную для таких случаев процедуру спасения из огня жителей квартиры.

И здесь пожарных ждал сюрприз — по горящей комнате бегал неадекватный полуголый мужчина, который угрожал скинуть спасателей из окна и разбрасывал горящие вещи. Пожарным пришлось обратиться за помощью к полицейским. Сотрудникам МЧС и МВД удалось вскрыть дверь и вытащить из квартиры шумного владельца.

Как сообщает телеканал БСТ, сам хозяин отравился угарным газом и сейчас находится в больнице. Тем не менее, по факту случившегося уже ведется проверка. Вполне возможно, что мужчине грозит уголовное преследование.

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