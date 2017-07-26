В Новосибирске хромой рецидивист обкрадывал таксистов

Полицейские задержали 44-летнего сибиряка, который обманывал и крал телефоны и деньги у водителей такси. «Жулик втирался в доверие к таксистам и под разными предлогами брал у них мобильные телефоны, чтобы, якобы, совершить звонок. Мужчина отходил от автомобиля на расстояние, после чего садился в другое такси и уезжал,» — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Злоумышленник прихрамывал на одну ногу и иногда передвигался с костылём. Иногда у таксистов он воровал не только телефоны, но и деньги. По данным правоохранительных органов он уже отбывал наказание за 18 преступлений, включая мошенничество, кражи и незаконный оборот наркотиков. За все свои деяния он уже провёл за решеткой больше 10 лет. Сейчас установлено, что он обворовал 8 таксистов, но возможно пострадавших было больше. Он задержан. Возбуждены уголовные дела по каждому случаю.