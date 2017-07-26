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07:31 (мск), источник: dostup1.ru

Полиция Карабаша открыла огонь по авто с пьяным гонщиком

Для остановки «пятерки» инспектор ДПС произвел два выстрела — предупредительный и по колесам.

В Карабаше (Челябинская область) водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС — полицейским пришлось применить табельное оружие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра регионального ГУ МВД, 25 июля водитель ВАЗ-2105 проигнорировал неоднократные требования инспектора дорожно-патрульной службы об остановке и попытался скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.

«В результате нескольких выстрелов — предупредительного и по колесам — транспортное средство было остановлено, водитель задержан. Им оказался местный житель 1983 года рождения, ранее лишенный прав, который находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в МВД.

По данному факту возбуждено дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Гонщику грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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