Полиция Карабаша открыла огонь по авто с пьяным гонщиком
Для остановки «пятерки» инспектор ДПС произвел два выстрела — предупредительный и по колесам.
Для остановки «пятерки» инспектор ДПС произвел два выстрела — предупредительный и по колесам.
В Карабаше (Челябинская область) водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС — полицейским пришлось применить табельное оружие, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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«В результате нескольких выстрелов — предупредительного и по колесам — транспортное средство было остановлено, водитель задержан. Им оказался местный житель 1983 года рождения, ранее лишенный прав, который находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в МВД.
По данному факту возбуждено дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Гонщику грозит лишение свободы сроком до двух лет.