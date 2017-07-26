Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
"Они больше не вместе": близкие о разводе Антона Привольного
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
07:30 (мск), источник: dostup1.ru

Студентка колледжа и ее парень спрятали 1000 закладок с наркотиками в Челябинске

Девушку, мечтавшую о карьере судьи, и ее друзей ждет уголовная ответственность.

Учащаяся челябинского колледжа, мечтавшая о карьере судьи, рискует отправиться в колонию вместе со своим парнем и двумя друзьями — молодые люди работали на интернет-магазин, торгующий наркотиками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Молодая челябинка пошла по наклонной, связавшись с организаторами интернет-магазина синтетических наркотиков. Когда 17-летняя девушка поняла, как можно зарабатывать, то вовлекла в преступный бизнес своего парня и двух его друзей. Челябинка училась на юриста в одном из местных колледжей и не скрывала от окружающих, что планирует стать судьей в будущем. За одну закладку временные работодатели платили по 200 рублей. Вместе со своим кавалером девушка успела сделать тысячу тайников и заработать за пару месяцев не менее 200 тыс. рублей.

«Обвиняемая получала от неустановленного лица наркотическое средство синтетического происхождения в крупном размере, которое размещала мелкими партиями в места скрытого хранения. Об этом она через приложение Telegram сообщала соучастникам, действующим в составе организованной группы. В ходе следственных действий изъято наркотическое средство, приготовленное для дальнейшей фасовки на 80 разовых доз, а также пять закладок. Факт получения обвиняемыми денег подтверждается переводами на Киви-кошелек», — рассказал следователь СО по Советскому району СУ СКР по Челябинской области Ринат Султанов.

Известно, что на заработанные деньги молодая пара арендовала квартиру и стала в ней проживать. Выручку влюбленные тратили на айфоны, вещи, ноутбуки и вечеринки. Перед тем, как юных наркосбытчиков задержали, девушка с размахом отметила свое 18-летие, сняв коттедж, где ее компания веселилась несколько дней.

Всем четырем молодым людям предъявлены обвинения в незаконном сбыте наркотического средства в значительных и крупных размерах, совершенных в составе организованной группы. Дело в отношении организаторов интернет-магазина выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется ГСУ ГУ МВД по Челябинской области.

Ольга Плеханова

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Известному музыканту разбили голову накануне свадьбы в Челябинске
Конгресс США принял законопроект о санкциях против России
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь