Студентка колледжа и ее парень спрятали 1000 закладок с наркотиками в Челябинске
Девушку, мечтавшую о карьере судьи, и ее друзей ждет уголовная ответственность.
Девушку, мечтавшую о карьере судьи, и ее друзей ждет уголовная ответственность.
Учащаяся челябинского колледжа, мечтавшая о карьере судьи, рискует отправиться в колонию вместе со своим парнем и двумя друзьями — молодые люди работали на
Молодая челябинка пошла по наклонной, связавшись с организаторами
«Обвиняемая получала от неустановленного лица наркотическое средство синтетического происхождения в крупном размере, которое размещала мелкими партиями в места скрытого хранения. Об этом она через приложение Telegram сообщала соучастникам, действующим в составе организованной группы. В ходе следственных действий изъято наркотическое средство, приготовленное для дальнейшей фасовки на 80 разовых доз, а также пять закладок. Факт получения обвиняемыми денег подтверждается переводами на Киви-кошелек», — рассказал следователь СО по Советскому району СУ СКР по Челябинской области Ринат Султанов.
Известно, что на заработанные деньги молодая пара арендовала квартиру и стала в ней проживать. Выручку влюбленные тратили на айфоны, вещи, ноутбуки и вечеринки. Перед тем, как юных наркосбытчиков задержали, девушка с размахом отметила свое 18-летие, сняв коттедж, где ее компания веселилась несколько дней.
Всем четырем молодым людям предъявлены обвинения в незаконном сбыте наркотического средства в значительных и крупных размерах, совершенных в составе организованной группы. Дело в отношении организаторов
Ольга Плеханова