Студентка колледжа и ее парень спрятали 1000 закладок с наркотиками в Челябинске

Учащаяся челябинского колледжа, мечтавшая о карьере судьи, рискует отправиться в колонию вместе со своим парнем и двумя друзьями — молодые люди работали на интернет-магазин, торгующий наркотиками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Молодая челябинка пошла по наклонной, связавшись с организаторами интернет-магазина синтетических наркотиков. Когда 17-летняя девушка поняла, как можно зарабатывать, то вовлекла в преступный бизнес своего парня и двух его друзей. Челябинка училась на юриста в одном из местных колледжей и не скрывала от окружающих, что планирует стать судьей в будущем. За одну закладку временные работодатели платили по 200 рублей. Вместе со своим кавалером девушка успела сделать тысячу тайников и заработать за пару месяцев не менее 200 тыс. рублей.

«Обвиняемая получала от неустановленного лица наркотическое средство синтетического происхождения в крупном размере, которое размещала мелкими партиями в места скрытого хранения. Об этом она через приложение Telegram сообщала соучастникам, действующим в составе организованной группы. В ходе следственных действий изъято наркотическое средство, приготовленное для дальнейшей фасовки на 80 разовых доз, а также пять закладок. Факт получения обвиняемыми денег подтверждается переводами на Киви-кошелек», — рассказал следователь СО по Советскому району СУ СКР по Челябинской области Ринат Султанов.

Известно, что на заработанные деньги молодая пара арендовала квартиру и стала в ней проживать. Выручку влюбленные тратили на айфоны, вещи, ноутбуки и вечеринки. Перед тем, как юных наркосбытчиков задержали, девушка с размахом отметила свое 18-летие, сняв коттедж, где ее компания веселилась несколько дней.

Всем четырем молодым людям предъявлены обвинения в незаконном сбыте наркотического средства в значительных и крупных размерах, совершенных в составе организованной группы. Дело в отношении организаторов интернет-магазина выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется ГСУ ГУ МВД по Челябинской области.