СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ

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Аль-Багдади «продолжает играть ключевую роль» в руководстве ИГ, несмотря на то, что «поддерживать связь и проводить встречи с другими членами организации стало сложнее», отметили собеседники издания.

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О возможной ликвидации главаря ИГ доложил президенту Владимиру Путину министр обороны России Сергей Шойгу в середине июня. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что во время удара российских ВКС по объекту экстремистских формирований под Раккой погибли свыше ста человек. В их числе, предположительно, был главарь «Исламского государства», говорил Песков.

Позже командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази в разговоре с одним из иранских СМИ подтвердил смерть А ль-Багдади в результате российского авиаудара.