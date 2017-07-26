СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр
Лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр
О возможной ликвидации главаря ИГ доложил президенту Владимиру Путину министр обороны России Сергей Шойгу в середине июня.
Позже командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази в разговоре с одним из иранских СМИ подтвердил смерть А
На прошлой неделе глава Минобороны США Джеймс Мэттис предположил, что главарь группировки все еще жив. «До тех пор, пока у нас не будет доказательств, мы не будем строить предположения на тему того, что он погиб», — заявлял он.
Было сказано: "предположительно" и "возможно".