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07:27 (мск), источник: РБК

СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ

Лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр Аль-Багдади жив и в настоящее время находится в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает арабская газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на неназванные источники.

Источник: Reuters

Аль-Багдади «продолжает играть ключевую роль» в руководстве ИГ, несмотря на то, что «поддерживать связь и проводить встречи с другими членами организации стало сложнее», отметили собеседники издания.

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О возможной ликвидации главаря ИГ доложил президенту Владимиру Путину министр обороны России Сергей Шойгу в середине июня. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что во время удара российских ВКС по объекту экстремистских формирований под Раккой погибли свыше ста человек. В их числе, предположительно, был главарь «Исламского государства», говорил Песков.

Позже командующий подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази в разговоре с одним из иранских СМИ подтвердил смерть Аль-Багдади в результате российского авиаудара.

На прошлой неделе глава Минобороны США Джеймс Мэттис предположил, что главарь группировки все еще жив. «До тех пор, пока у нас не будет доказательств, мы не будем строить предположения на тему того, что он погиб», — заявлял он.

Комментарии
4
Другой Мир
Не нужно врать. МО РФ сообщало о ВОЗМОЖНОМ, а не стопроцентном уничтожении главаря ИГ, и еще не факт, что он действительно жив. Хотя Ваши друзья из США должны знать наверняка, жив их подчиненный или нет)
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Иван Петров
Вообще-то читать надо повнимательнее.
Было сказано: "предположительно" и "возможно".
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Брис Борисович
Того ,кекуса,заваллили,но самое интересное,что клонов у него ,миллионы.Почти любому бороду и брови и вот тебе -новенький главарь...Так,что разделять и пытаться разговаривать,бесполезно.
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