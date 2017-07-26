85 уголовных дел возбуждено по факту лесных пожаров в Иркутской области
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Более 200
Сотрудники правоохранительных органов возбудили 85 уголовных дел по факту лесных пожаров в Иркутской области с начала
За два неполных летних месяца возбуждено 27 уголовных дел по фактам лесных пожаров. Для установления обстоятельств, произошедших пожаров и загораний, очевидцы дали более 500 объяснений, было проведено 130 допросов свидетелей. В ходе проведения дознания по четырем уголовным делам установлены четыре лица, подозреваемых в совершении преступлений данной категории (Усть-Удинский район — один, Братский район — два, Катангский район — один). По результатам расследования, уголовные дела будут направлены в суд.
«При проведении проверок дознаватели продолжают использовать беспилотные летательные аппараты, которые сокращают время при осмотре места пожара, улучшают качество осмотра и видеофиксацию места происшествия», — отметили в ведомстве.
По данным
Действующими оставалось семь пожаров на общей площади 132 га, покрытых лесом, и 134 га нелесной территории. В
«В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 пожаров, в Катангском районе — 11, в Бодайбинском — один. Общая площадь этих возгораний составляет 2,5 тысячи лесных га и 11,6 тысячи нелесных га. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — отметили в
Для тушения лесных пожаров 25 июля было задействовано 180 человек, в том числе 60
25 июля, инспекторами государственного пожарного надзора составлено 12 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 29 должностных лиц, а также 658 граждан на общую сумму 2,2 млн рублей, возбуждено 324 административных расследования.
По данным Иркутского гидрометцентра, сегодня пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Киренском,
Напомним, что режим чрезвычайной ситуации снят на территории Иркутской области в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и уменьшением количества лесных пожаров в регионе 5 июля. Соответствующий указ подписал глава Приангарья Сергей Левченко. Таким образом, заканчивается действие запрета на посещение лесов гражданами и на въезд в леса транспортных средств.
Между тем на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничено пребывание в лесу во время действия классов пожарной опасности выше третьего.