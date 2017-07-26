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07:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

85 уголовных дел возбуждено по факту лесных пожаров в Иркутской области

Более 200 пожарно-технических экспертиз было назначено.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники правоохранительных органов возбудили 85 уголовных дел по факту лесных пожаров в Иркутской области с начала весенне-летнего пожароопасного периода. За данный период назначено более 200 пожарно-спасательных экспертиз, в производстве дознавателей находится 71 материал доследственной проверки по лесным пожарам. Об этом ИА IkrutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

За два неполных летних месяца возбуждено 27 уголовных дел по фактам лесных пожаров. Для установления обстоятельств, произошедших пожаров и загораний, очевидцы дали более 500 объяснений, было проведено 130 допросов свидетелей. В ходе проведения дознания по четырем уголовным делам установлены четыре лица, подозреваемых в совершении преступлений данной категории (Усть-Удинский район — один, Братский район — два, Катангский район — один). По результатам расследования, уголовные дела будут направлены в суд.

«При проведении проверок дознаватели продолжают использовать беспилотные летательные аппараты, которые сокращают время при осмотре места пожара, улучшают качество осмотра и видеофиксацию места происшествия», — отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы правительства региона, за минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано три лесных пожара на общей площади более 706 тысяч га. По одному в Усть-Удинском, Усть-Илимском и Нижнеудинском районах. В локализованном состоянии на утро 26 июля перешел один очаг площадью девять га в Киренском районе.

Действующими оставалось семь пожаров на общей площади 132 га, покрытых лесом, и 134 га нелесной территории. В Усть-Кутском районе зафиксировано три таких очага, в Катангском и Нижнеилимском — по два.

«В зоне постоянного космического наблюдения находятся 12 пожаров, в Катангском районе — 11, в Бодайбинском — один. Общая площадь этих возгораний составляет 2,5 тысячи лесных га и 11,6 тысячи нелесных га. Решение о том, чтобы их не обслуживать, принято областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — отметили в пресс-службе.

Для тушения лесных пожаров 25 июля было задействовано 180 человек, в том числе 60 пожарных-десантников, а также 41 единица наземной техники. Авиационный мониторинг, доставку личного состава и грузов осуществляли самолет Ан-2, два легкомоторных CESSNA-172, один Як-18, два вертолета Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 25 часов 45 минут.

25 июля, инспекторами государственного пожарного надзора составлено 12 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 29 должностных лиц, а также 658 граждан на общую сумму 2,2 млн рублей, возбуждено 324 административных расследования.

По данным Иркутского гидрометцентра, сегодня пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Киренском, Казачинско-Ленском и Катангском районах. Четвертый класс — в Усть-Кутском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Чунском, Жигаловском, Нижнеудинском и Ольхонском районах. Третий класс — в Братском, Качугском, Тайшетском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, Аларском, Боханском и Осинском районах.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации снят на территории Иркутской области в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и уменьшением количества лесных пожаров в регионе 5 июля. Соответствующий указ подписал глава Приангарья Сергей Левченко. Таким образом, заканчивается действие запрета на посещение лесов гражданами и на въезд в леса транспортных средств.

Между тем на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Ограничено пребывание в лесу во время действия классов пожарной опасности выше третьего.

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