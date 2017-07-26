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07:33 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Сатке волонтёры организовали штаб по поискам пропавшей девочки

Желающих присоединиться к поискам приглашают в школу № 40.

В Сатке волонтёры организовали штаб в школе № 40 по поискам пропавшей Василины Мухаметовой. Информация об этом появилась в группе в соцсети.

Сегодня, 26 июля, в 9:00 волонтёры собираются в школе № 40 и на картах отметят местность, где проводить поиски.

«Девочка могла пойти не через щеб.завод, а через мост бакальский и налево. Ищите обязательно там. Там узкая дорога, не часто бывают машины и люди. Обыщите сады за кладбищем и лес рядом», — советуют горожане.

Во время загрузки произошла ошибка.

Организаторы сообщают, что нужны листовки и клей. Всё привозить в штаб, вопросы и информация по телефону 89193442403.

Напомним, 14-летняя Василина 24 июля ушла из дома в поликлинику на приём к лору и до настоящего времени не вернулась. Накануне было возбуждено дело убийстве. Мама девочки не верит, что дочка могла сбежать, не предупредив родных.

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