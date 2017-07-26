В Сатке волонтёры организовали штаб по поискам пропавшей девочки
Желающих присоединиться к поискам приглашают в школу № 40.
Желающих присоединиться к поискам приглашают в школу № 40.
В Сатке волонтёры организовали штаб в школе № 40 по поискам пропавшей Василины Мухаметовой. Информация об этом появилась в группе в соцсети.
Сегодня, 26 июля, в 9:00 волонтёры собираются в школе № 40 и на картах отметят местность, где проводить поиски.
«Девочка могла пойти не через щеб.завод, а через мост бакальский и налево. Ищите обязательно там. Там узкая дорога, не часто бывают машины и люди. Обыщите сады за кладбищем и лес рядом», — советуют горожане.
Организаторы сообщают, что нужны листовки и клей. Всё привозить в штаб, вопросы и информация по телефону 89193442403.
Напомним, 14-летняя Василина 24 июля ушла из дома в поликлинику на приём к лору и до настоящего времени не вернулась. Накануне было возбуждено дело убийстве. Мама девочки не верит, что дочка могла сбежать, не предупредив родных.