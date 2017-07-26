В Сатке волонтёры организовали штаб по поискам пропавшей девочки

В Сатке волонтёры организовали штаб в школе № 40 по поискам пропавшей Василины Мухаметовой. Информация об этом появилась в группе в соцсети.

Сегодня, 26 июля, в 9:00 волонтёры собираются в школе № 40 и на картах отметят местность, где проводить поиски.

«Девочка могла пойти не через щеб.завод, а через мост бакальский и налево. Ищите обязательно там. Там узкая дорога, не часто бывают машины и люди. Обыщите сады за кладбищем и лес рядом», — советуют горожане.

<div id="vk_post_-39699882_63362"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-39699882_63362", -39699882, 63362, 'cJez7Iw2nHTosnmGmhABsrvW58_2')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Организаторы сообщают, что нужны листовки и клей. Всё привозить в штаб, вопросы и информация по телефону 89193442403.