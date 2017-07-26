21-летний житель Астаны «повесил» кредиты на 25 коллег
Полицейскими Астаны задержан подозреваемый в
Полицейскими Астаны задержан подозреваемый в
В Управление внутренних дел района «Алматы» обратились 25 сотрудников одного из учреждений.
Они заявили, что с мая этого года и по настоящее время неизвестные, используя их персональные данные (ФИО, ИИН), получил на их имя кредиты с помощью одного из
«Сотрудниками криминальной полиции ДВД за совершение указанных действий задержан 21-летний житель Астаны. Установлено, что подозреваемый имел доступ к персональным данным потерпевших, так как работал в том же учреждений, что и потерпевшие, где обеспечивал информационную безопасность», — сообщили в ДВД Астаны.
Подозреваемый водворен в ИВС ДВД.
«Следственным подразделением ДВД расследуются 25 уголовных дел по факту совершения мошенничества в отношении граждан. В каждом случае сумма причиненного ущерба варьировалась от 10 000 до 50 000 тенге. ДВД Астана призывает граждан быть бдительными и никому не передавать свои персональные данные», — сообщили в столичном ДВД.