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07:40 (мск), источник: Tengrinews

21-летний житель Астаны «повесил» кредиты на 25 коллег

Полицейскими Астаны задержан подозреваемый в интернет-мошенничестве, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Источник: Tengrinews

В Управление внутренних дел района «Алматы» обратились 25 сотрудников одного из учреждений.

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Они заявили, что с мая этого года и по настоящее время неизвестные, используя их персональные данные (ФИО, ИИН), получил на их имя кредиты с помощью одного из интернет-ресурсов.

«Сотрудниками криминальной полиции ДВД за совершение указанных действий задержан 21-летний житель Астаны. Установлено, что подозреваемый имел доступ к персональным данным потерпевших, так как работал в том же учреждений, что и потерпевшие, где обеспечивал информационную безопасность», — сообщили в ДВД Астаны.

Подозреваемый водворен в ИВС ДВД.

«Следственным подразделением ДВД расследуются 25 уголовных дел по факту совершения мошенничества в отношении граждан. В каждом случае сумма причиненного ущерба варьировалась от 10 000 до 50 000 тенге. ДВД Астана призывает граждан быть бдительными и никому не передавать свои персональные данные», — сообщили в столичном ДВД.

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