Подростку, пострадавшему при пожаре в Сухобузимском, требуется кровь

Напомним, 24 июля неподалёку от посёлка произошла трагедия — во время пожара погибли отец и четверо малолетних детей. Подросток, спасая их, получил сильнейшие ожоги, сейчас он находится в краевом ожоговом центре.



Мальчику требуется любая группа крови. Сдать её можно в краевом центре крови с 8 до 17 часов. При себе иметь страховой полис и паспорт.





