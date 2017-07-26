Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
7 нелепых запретов для беременных
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Землетрясение в Эгейском море
12:12 (мск), источник: Вести - Красноярск

Подростку, пострадавшему при пожаре в Сухобузимском, требуется кровь

Для выжившего после пожара в селе Сухобузимское мальчика собирают кровь.

Источник: Вести - Красноярск

Напомним, 24 июля неподалёку от посёлка произошла трагедия — во время пожара погибли отец и четверо малолетних детей. Подросток, спасая их, получил сильнейшие ожоги, сейчас он находится в краевом ожоговом центре.

Мальчику требуется любая группа крови. Сдать её можно в краевом центре крови с 8 до 17 часов. При себе иметь страховой полис и паспорт.


Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Армен Джигарханян переезжает в новую квартиру за 30 млн
Трехлетняя девочка несколько дней жила с мертвой бабушкой
Армен Джигарханян переезжает в новую квартиру за 30 млн
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Хакеры украли данные 400 тыс. клиентов банка UniCredit
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
В НАСА разрабатывают сверхзвуковой сверхтихий самолет
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Покупателей жилья защитит новый закон
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь