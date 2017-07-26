Хабаровчанин обворовывал коттеджи, чтобы купить наркотики
Он тащил ювелирные изделия, бытовую технику, а также один велосипед.
Он тащил ювелирные изделия, бытовую технику, а также один велосипед.
Хабаровские правоохранители доказали причастность жителя краевого центра к серии краж из коттеджей. Злоумышленник продал похищенное имущество, а на вырученные деньги приобрёл наркотики.
Следователи выяснили, что обвиняемый проникал в частные дома через незапертые окна и ворота гаражей. Его добычей становились ювелирные изделия, портативная электроника, бытовая техника, а также велосипед. Общий ущерб от преступных действий безработного жителя дальневосточной столицы составил порядка 500 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, когда он пытался продать украденное имущество. Они обыскали место жительства мужчины, где обнаружили и изъяли часть похищенной бытовой техники и двухколёсное транспортное средство. Ювелирные изделия 38-летний хабаровчанин сдал в ломбарды, а на вырученные деньги купил наркотики.
Как сообщила
Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало об ещё одном воре, который тратил деньги, вырученные с реализации похищенного имущества, на покупку наркотиков. Злоумышленник ограбил ломбард, а украшения продал незнакомцу на остановке общественного транспорта.