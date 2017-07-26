Хабаровчанин обворовывал коттеджи, чтобы купить наркотики

Хабаровские правоохранители доказали причастность жителя краевого центра к серии краж из коттеджей. Злоумышленник продал похищенное имущество, а на вырученные деньги приобрёл наркотики.

Следователи выяснили, что обвиняемый проникал в частные дома через незапертые окна и ворота гаражей. Его добычей становились ювелирные изделия, портативная электроника, бытовая техника, а также велосипед. Общий ущерб от преступных действий безработного жителя дальневосточной столицы составил порядка 500 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, когда он пытался продать украденное имущество. Они обыскали место жительства мужчины, где обнаружили и изъяли часть похищенной бытовой техники и двухколёсное транспортное средство. Ювелирные изделия 38-летний хабаровчанин сдал в ломбарды, а на вырученные деньги купил наркотики.

Как сообщила пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, фигурант уже имеет судимость за имущественные виды преступлений и хранение наркотиков. В этот раз его приговорили к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.