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07:50 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Тонну кальмара с ртутью обнаружили в Приморье

Сейчас опасная продукция направляется потребителям на Урал.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.

Превышение допустимого уровня ртути обнаружили специалисты в крупной партии солено-сушеного кальмара, поступившей в Приморье из Китая. Тот факт, что продукция опасна, стало известно, только когда товар отправился к потребителям на Урал. Приморский Россельхознадзор уже уведомил своих коллег в Челябинске о небезопасных морепродуктах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления.

Лабораторные испытания показали, что в поступившем кальмаре уровень ртути превышен на 30%. Результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Информация об опасной находке направлена в адрес управления Роспотребнадзора по Челябинской области, а также в адрес челябинского предпринимателя — получателя груза — для принятия соответствующих мер по исключению опасной для здоровья продукции из свободного оборота.

Ранее в отношении этого китайского предприятия Россельхознадзором уже вводились ограничительные меры. Так, в 2015 году по причине обнаружения в сушеном кальмаре превышения уровня бактериальной обсемененности, свидетельствующей о несоблюдении ветеринарно-санитарных норм при производстве, хранении и транспортировке продукции, в отношении этого предприятия были введены временные ограничения на поставки его продукции в Российскую Федерацию. В 2016 году, по причине высокой бактериальной обсемененности, обнаруженной также в сушеном кальмаре, в отношении продукции этого предприятия был введен режим усиленного лабораторного контроля.

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