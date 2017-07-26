Тонну кальмара с ртутью обнаружили в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.

Превышение допустимого уровня ртути обнаружили специалисты в крупной партии солено-сушеного кальмара, поступившей в Приморье из Китая. Тот факт, что продукция опасна, стало известно, только когда товар отправился к потребителям на Урал. Приморский Россельхознадзор уже уведомил своих коллег в Челябинске о небезопасных морепродуктах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе управления.

Лабораторные испытания показали, что в поступившем кальмаре уровень ртути превышен на 30%. Результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Информация об опасной находке направлена в адрес управления Роспотребнадзора по Челябинской области, а также в адрес челябинского предпринимателя — получателя груза — для принятия соответствующих мер по исключению опасной для здоровья продукции из свободного оборота.