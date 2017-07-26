Тонну кальмара с ртутью обнаружили в Приморье
Сейчас опасная продукция направляется потребителям на Урал.
Сейчас опасная продукция направляется потребителям на Урал.
Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.
Превышение допустимого уровня ртути обнаружили специалисты в крупной партии
Лабораторные испытания показали, что в поступившем кальмаре уровень ртути превышен на 30%. Результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано». Информация об опасной находке направлена в адрес управления Роспотребнадзора по Челябинской области, а также в адрес челябинского предпринимателя — получателя груза — для принятия соответствующих мер по исключению опасной для здоровья продукции из свободного оборота.
Ранее в отношении этого китайского предприятия Россельхознадзором уже вводились ограничительные меры. Так, в 2015 году по причине обнаружения в сушеном кальмаре превышения уровня бактериальной обсемененности, свидетельствующей о несоблюдении