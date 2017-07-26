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07:52 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске к берегу причалил разбитый катер

На водном судне потерпели крушение два человека.

В Новосибирске к берегу Обского моря прибило катер с заглохшим мотором. Об этом рассказали в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы рассказали, что на катере в Обском море потерпели крушение два человека. Инцидент произошел вчера, 25 июля. Двое мужчин в шторм решили перегнать катер из водохранилища у села Боровое в реку Обь в Новосибирске. Но их планы нарушило состояние катера. Посреди моря у него заглох мотор. Неуправляемое водное судно ветром и волнами стремительно понесло к берегу и прибило к пирсу недалеко от микрорайона «ОбьГЭС» в Советском районе.

Мужчины привязали катер, но его стены пробило от ударов о пирс. А затем лодка легла днищем на камни. К счастью, путешественники на катере не пострадали. А судно получило серьёзные повреждения по борту, а из-за ударов о камни ему вырвало двигатель. Хозяин решил, что катер поднимет с помощью строительного крана.

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