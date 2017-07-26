В Омске найдены трупы матери с сыном, умерших при загадочных обстоятельствах
Признаков насильственной смерти у погибших не обнаружено.
Признаков насильственной смерти у погибших не обнаружено.
В понедельник вечером, 24 июля, в полицию обратился мужчина, который заявил, что не может дозвониться до матери и брата уже три дня.
В свою очередь, правоохранители выехали по адресу в дом на улице Бородина. Вскрыв квартиру, они обнаружили трупы 63-летней женщины и ее 32-летнего сына. При этом признаков насильственной смерти и алкогольного опьянения у найденных родственников не обнаружено.
Также в квартире не чувствовался запах газа, который мог бы стать причиной гибели матери и сына.
Сейчас обстоятельства гибели устанавливает экспертиза.