В Омске найдены трупы матери с сыном, умерших при загадочных обстоятельствах

В понедельник вечером, 24 июля, в полицию обратился мужчина, который заявил, что не может дозвониться до матери и брата уже три дня.

В свою очередь, правоохранители выехали по адресу в дом на улице Бородина. Вскрыв квартиру, они обнаружили трупы 63-летней женщины и ее 32-летнего сына. При этом признаков насильственной смерти и алкогольного опьянения у найденных родственников не обнаружено.

Также в квартире не чувствовался запах газа, который мог бы стать причиной гибели матери и сына.