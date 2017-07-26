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07:51 (мск), источник: Om1.ru

В Омске найдены трупы матери с сыном, умерших при загадочных обстоятельствах

Признаков насильственной смерти у погибших не обнаружено.

В понедельник вечером, 24 июля, в полицию обратился мужчина, который заявил, что не может дозвониться до матери и брата уже три дня.

В свою очередь, правоохранители выехали по адресу в дом на улице Бородина. Вскрыв квартиру, они обнаружили трупы 63-летней женщины и ее 32-летнего сына. При этом признаков насильственной смерти и алкогольного опьянения у найденных родственников не обнаружено.

Также в квартире не чувствовался запах газа, который мог бы стать причиной гибели матери и сына.

Сейчас обстоятельства гибели устанавливает экспертиза.

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