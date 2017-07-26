В одном из домов Омска обрушились перекрытия крыши

Как сообщает портал «НГС. ОМСК», потолочные перекрытия в двухэтажном доме № 60А по улице Гусарова обрушились 23 июля, около 21:00. Работников МЧС жильцы вызывать не стали, а сразу позвонили главному инженеру своей управляющей компании и хозяину квартиру, который в этот момент отдыхал в Сочи.

Евгений Кивенко, главный инженер УК «Сентябрь»:

— Мне сразу же на телефон позвонила старшая по дому и сообщила, что грохот был неимоверный, сбежались все соседи, но в квартире давно никто не живёт, так как она выставлена на продажу. Мы выехали на место утром, владелец уже был на месте, обрушились перекрытия, балки и утеплитель — шлак весом около 3−4 тонн на площади 30 кв. м. При этом сама кровля стоит.

Дом, где произошло обрушение, был построен в 1962, ему давно нужен капитальный ремонт. По судебному решению его должна провести администрация Омска.

По словам главного инженера, в доме уже поменяли трубы, по которым подают воду и отопление. Но для замены кровли нужно, чтобы жильцы освободили квартиры от мебели и на время ремонта покинули свой дом.

Евгений Кивенко, главный инженер УК «Сентябрь»:

— На общем собрании в мае жильцы отказались съезжать, так как проживание в других местах им никто не оплатит.

Портал «НГС. ОМСК» связался с хозяином обрушенной квартиры. 64-летний владелец Владимир Радченко был на отдыхе в городе Сочи. О происшествии ему сообщили соседи.

Владимир Радченко, хозяин квартиры:

— Я сразу же купил билет, благо есть прямой рейс, и прилетел обратно, супруга осталась там отдыхать. Увидел свою квартиру во всей красе: весь зал с диваном, на котором мы спали, шкафом и телевизором накрыло шифером, шлаком и мусором. Я ходил по своей квартире как по Луне, прокладывал путь. Теперь весь дом в шлаке. Сейчас живу в двух других комнатах и жду, когда уберут это безобразие.

Сегодня утром к пенсионеру должны прийти работники компании, с которой администрация заключила договор на ремонт кровли, и начать убирать мусор. Потерпевший пояснил, что был готов освободить квартиру в любой момент для ремонта кровли.

Вечером жильцы дома проведут собрание и обсудят вопрос о временном выселении. По словам Владимира Радченко, двое соседей категорически отказываются съезжать, потому что у них хороший ремонт, а реконструкция кровли все испортит.