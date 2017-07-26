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07:56 (мск), источник: Newslab.ru

Змея приползла на территорию красноярского садика

В Красноярске на территорию детского сада № 311 (Солнечный бульвар, 4а) заползла змея. Пресмыкающееся увидела жительница микрорайона Солнечный, когда пришла забирать ребенка из садика.

По сообщению очевидицы, змею она заметила благодаря кошке, которая «с кем-то играла». Женщина предположила, что это гадюка.

Как рассказали в детском саду, опасное пресмыкающееся зарубил лопатой прохожий, потом с одним из родителей один выкинули тушку змеи в мусорный бак. Дети от змеи не пострадали.

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