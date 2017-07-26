Змея приползла на территорию красноярского садика

По сообщению очевидицы, змею она заметила благодаря кошке, которая «с кем-то играла». Женщина предположила, что это гадюка.

Как рассказали в детском саду, опасное пресмыкающееся зарубил лопатой прохожий, потом с одним из родителей один выкинули тушку змеи в мусорный бак. Дети от змеи не пострадали.