Змея приползла на территорию красноярского садика
В Красноярске на территорию детского сада № 311 (Солнечный бульвар, 4а) заползла змея. Пресмыкающееся увидела жительница микрорайона Солнечный, когда пришла забирать ребенка из садика.
В Красноярске на территорию детского сада № 311 (Солнечный бульвар, 4а) заползла змея. Пресмыкающееся увидела жительница микрорайона Солнечный, когда пришла забирать ребенка из садика.
По сообщению очевидицы, змею она заметила благодаря кошке, которая «с
Как рассказали в детском саду, опасное пресмыкающееся зарубил лопатой прохожий, потом с одним из родителей один выкинули тушку змеи в мусорный бак. Дети от змеи не пострадали.