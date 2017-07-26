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08:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Буланаше во время капремонта на многодетную семью рухнул потолок

Его никто не восстанавливает.

В Буланаше в одной из квартир дома № 2 по улице Механической во время капремонта рухнул потолок. В помещении проживает мать с тремя детьми. Перекрытие обвалилось в ванной комнате и детской. К счастью, никто не пострадал.

По словам женщины, происшествие случилось еще 17 июля. Однако потолок до сих пор не восстанавливают, поскольку дополнительных средств на эти цели не заложено, сообщается в группе URA.GLU в соцсети «Одноклассники».

В пресс-службе региональной прокуратуры «Уралинформбюро» не смогли оперативно предоставить комментарий.

Стоит отметить, что обрушения во время капремонта на Среднем Урале происходят регулярно. Так, 19 июля в Карпинске на улице Ленина под рабочим провалился пол. При этом зачастую местные власти включают в программу строения, которые уже нецелесообразно обновлять.

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