В Буланаше во время капремонта на многодетную семью рухнул потолок

В Буланаше в одной из квартир дома № 2 по улице Механической во время капремонта рухнул потолок. В помещении проживает мать с тремя детьми. Перекрытие обвалилось в ванной комнате и детской. К счастью, никто не пострадал.

По словам женщины, происшествие случилось еще 17 июля. Однако потолок до сих пор не восстанавливают, поскольку дополнительных средств на эти цели не заложено, сообщается в группе URA.GLU в соцсети «Одноклассники».

В пресс-службе региональной прокуратуры «Уралинформбюро» не смогли оперативно предоставить комментарий.