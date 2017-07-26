BMW X5 горели в Барабинске

Сразу два автомобиля BMW X5 (стоимость авто — от четырех миллионов рублей) горели ночью 24 июля во дворе одного из больших супермаркетов на улице Островского возле автомобильного сервиса, открытого буквально полгода назад. Автомобили принадлежали владельцам здания, которое арендует данный супермаркет. Один автомобиль выгорел полностью и восстановлению не подлежит, у второго сгорела передняя часть, у «Фольксвагена», который стоял рядом с горящими машинами, от жара вспучилась краска с одного бока.

По словам очевидцев, возгорание случилось около трех часов ночи.

— Причина сейчас устанавливается, просматриваются записи с камер наблюдения, однако предварительная версия — поджог. Стоит отметить, что техника, охваченная огнем, сгорает буквально за минуты — поделился информацией представитель пожарной части № 51 Управления государственного пожарного надзора Главного Управления МЧС.

Примечательно, что практически в то же время в Новосибирске на улице Трудовая также горел дорогой автомобиль Toyota Land Cruiser PRADO, сообщает «НДН». Огонь повредил капот, передние сиденья, салон, приборную панель. Очаг был локализован в течение семи минут. Предварительная версия пожара — умышленный поджог.