Ребенок выпал из окна в детском саду в Артеме по недосмотру некомпетентного воспитателя

Прокуратура Артема организовала проверку по этим сообщениям. В итоге в деятельности дошкольного учреждения, где произошел этот несчастный случай, выявлены нарушения законодательства в сфере образования.

Оказалось, что воспитанник подготовительной группы детского сада выпал из окна туалета в тот момент, когда он остался без присмотра воспитателя. В результате падения мальчик получил закрытый перелом правой лучевой кости.

Прокуратура установила, что женщина, выполнявшая обязанности воспитателя в тот день, не могла быть допущена к работе, поскольку не имела соответствующей квалификации. На момент проверки данный воспитатель прекратила свою трудовую деятельность в дошкольном учреждении.

По результатам проверки в рамках представленных полномочий прокурором города внесено представление главе Артемовского городского округа, в котором также поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

В отношении заведующей детского сада возбуждено дело об административном правонарушении. Административный материал направлен для рассмотрения в суд.