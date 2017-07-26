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08:22 (мск), источник: Вести Приморье

Ребенок выпал из окна в детском саду в Артеме по недосмотру некомпетентного воспитателя

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, в середине июля некоторые СМИ сообщали о том, что из окна детского сада города Артема выпал ребенок.

Прокуратура Артема организовала проверку по этим сообщениям. В итоге в деятельности дошкольного учреждения, где произошел этот несчастный случай, выявлены нарушения законодательства в сфере образования.

Оказалось, что воспитанник подготовительной группы детского сада выпал из окна туалета в тот момент, когда он остался без присмотра воспитателя. В результате падения мальчик получил закрытый перелом правой лучевой кости.

Прокуратура установила, что женщина, выполнявшая обязанности воспитателя в тот день, не могла быть допущена к работе, поскольку не имела соответствующей квалификации. На момент проверки данный воспитатель прекратила свою трудовую деятельность в дошкольном учреждении.

По результатам проверки в рамках представленных полномочий прокурором города внесено представление главе Артемовского городского округа, в котором также поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

В отношении заведующей детского сада возбуждено дело об административном правонарушении. Административный материал направлен для рассмотрения в суд.

Одновременно по факту получения ребенком травмы органы предварительного расследования проводят процессуальную проверку.

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