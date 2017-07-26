Коммунальщики загадили стоками реку Серга

МУП «Тепловые сети Верхние Серги» залили реку Серга стоками. При этом коммунальщики вообще не имели разрешения на сброс. Соответственно, и нормативы на это им никто не согласовывал.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, предприятие получало только лицензию на добычу питьевых подземных вод на Цыбихинском месторождении для водоснабжения поселка Верхние Серги.