Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Гарик Харламов и Кристина Асмус впервые показали лицо дочери
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
"Они больше не вместе": близкие о разводе Антона Привольного
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
08:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Коммунальщики загадили стоками реку Серга

На директора МУПа завели дело.

МУП «Тепловые сети Верхние Серги» залили реку Серга стоками. При этом коммунальщики вообще не имели разрешения на сброс. Соответственно, и нормативы на это им никто не согласовывал.

Как пояснили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной прокуратуры, предприятие получало только лицензию на добычу питьевых подземных вод на Цыбихинском месторождении для водоснабжения поселка Верхние Серги.

Прокуроры внесли представление директору МУПа Александру Фадееву. Также в отношении него возбуждено административное дело по ст.7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) и ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). По последней статье заведено дело и на МУП.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
"Лаборатория Касперского" подарит миру бесплатный антивирус
Конгресс США принял законопроект о санкциях против России
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь