Коммунальщики загадили стоками реку Серга
На директора МУПа завели дело.
На директора МУПа завели дело.
МУП «Тепловые сети Верхние Серги» залили реку Серга стоками. При этом коммунальщики вообще не имели разрешения на сброс. Соответственно, и нормативы на это им никто не согласовывал.
Как пояснили «Уралинформбюро» в
Прокуроры внесли представление директору МУПа Александру Фадееву. Также в отношении него возбуждено административное дело по ст.7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) и ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения