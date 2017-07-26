Человеческий скелет нашли у железнодорожной станции на окраине Хабаровска
По всей видимости, это останки женщины.
По всей видимости, это останки женщины.
Скелет нашли работники железной дороги у станции Красная Речка в Хабаровске. Человеческие останки лежали у основания насыпи, на которой уложены рельсы, сообщает портал «Губерния».
Кости железнодорожники обнаружили во вторник, когда «рубили полосу отвода» — то есть избавлялись от веток деревьев, подступающих к путям. Похоже, скелет пролежал здесь не меньше года: плоти на нем не осталось. Судя по одежде, это была женщина.
На одной из костей специалист нашел следы хирургического вмешательства — спицу, имплантированную на место перелома. Это может помочь в идентификации останков. Сейчас полицейские и сотрудники следственного комитета изучают картотеку людей, пропавших за последние годы.