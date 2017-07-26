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08:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Человеческий скелет нашли у железнодорожной станции на окраине Хабаровска

По всей видимости, это останки женщины.

Источник: Губерния онлайн

Скелет нашли работники железной дороги у станции Красная Речка в Хабаровске. Человеческие останки лежали у основания насыпи, на которой уложены рельсы, сообщает портал «Губерния».

Кости железнодорожники обнаружили во вторник, когда «рубили полосу отвода» — то есть избавлялись от веток деревьев, подступающих к путям. Похоже, скелет пролежал здесь не меньше года: плоти на нем не осталось. Судя по одежде, это была женщина.

На одной из костей специалист нашел следы хирургического вмешательства — спицу, имплантированную на место перелома. Это может помочь в идентификации останков. Сейчас полицейские и сотрудники следственного комитета изучают картотеку людей, пропавших за последние годы.

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