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08:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Чиновницу из Приангарья осудят за мошенничество с земельными участками на 2,7 млн рублей

Злоумышленнице может грозить до 6 лет лишения свободы.

Чиновница из села Мамоны Иркутского района предстанет перед судом за незаконное выделение земли родственникам и друзьям. Общий ущерб от ее противоправной деятельности составил более 2,7 млн рублей. Предполагаемой преступнице может грозить до 6 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе следствия установлено, что являясь должностным лицом Мамонского муниципального образования, в течение 2015 года обвиняемая подала в местную администрацию заведомо подложные документы, на основании которых семь земельных участков незаконно предоставлены ее родственникам и друзьям.

«Ущерб от действий злоумышленницы составил свыше 2,7 млн рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 159 УК РФ, переданы в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.

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