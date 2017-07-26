Чиновницу из Приангарья осудят за мошенничество с земельными участками на 2,7 млн рублей

Чиновница из села Мамоны Иркутского района предстанет перед судом за незаконное выделение земли родственникам и друзьям. Общий ущерб от ее противоправной деятельности составил более 2,7 млн рублей. Предполагаемой преступнице может грозить до 6 лет тюрьмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе следствия установлено, что являясь должностным лицом Мамонского муниципального образования, в течение 2015 года обвиняемая подала в местную администрацию заведомо подложные документы, на основании которых семь земельных участков незаконно предоставлены ее родственникам и друзьям.

«Ущерб от действий злоумышленницы составил свыше 2,7 млн рублей», — говорится в сообщении.