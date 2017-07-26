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08:33 (мск), источник: VLADNEWS

Жесткая антисанитария в детских лагерях шокировала прокуратуру в Приморье

Три руководителя лагерей получили прокурорские представления.

Источник: VLADNEWS

Три загородных детских лагеря в городе Артем Приморского края наказали за антисанитарию: в пищеблоках организаций были обнаружены подгнившие овощи и грязные сухофрукты для компота, а в аптечках — просроченные лекарства и нарушения температурного режима хранения лекарств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья. Руководителям лагерей внесены представления об устранении выявленных нарушений закона.

Также по результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

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