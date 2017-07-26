Жесткая антисанитария в детских лагерях шокировала прокуратуру в Приморье
Три руководителя лагерей получили прокурорские представления.
Три руководителя лагерей получили прокурорские представления.
Три загородных детских лагеря в городе Артем Приморского края наказали за антисанитарию: в пищеблоках организаций были обнаружены подгнившие овощи и грязные сухофрукты для компота, а в аптечках — просроченные лекарства и нарушения температурного режима хранения лекарств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Также по результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение