Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
7 нелепых запретов для беременных
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Японская поэзия спорта
08:43 (мск), источник: dostup1.ru

Известному музыканту разбили голову накануне свадьбы в Челябинске

Горожан просят внимательно посмотреть на видео, на котором засветились налетчики.

Известный в Челябинске музыкант оказался в реанимации из-за ночных драчунов, разбивших ему голову на улице, — горожан просят внимательно посмотреть на видео, чтобы опознать и привлечь нападавших к ответственности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на 24 июля возле дома № 44 на улице Цвиллинга. Челябинский аккордеонист и дирижер возвращался домой в компании двух знакомых. На бетонном бордюре они увидели сидящую девушку, которая навзрыд плакала. Со слов мужчин, они поинтересовались, что произошло с незнакомкой, и предложили вызвать ей такси. Но в этот момент сзади выбежали трое парней спортивного телосложения, один из которых без разговоров ударил музыканта и тот упал, ударившись головой об асфальт, и потерял сознание.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда налетчик понял, что мужчина не шевелится, а из головы его вытекает лужа крови, он удалился. Постояв, ушли и его друзья. Пострадавшему вызвали скорую. Его госпитализировали в реанимацию. Вчера приходил в себя, но врачи делать прогнозов не берутся. Состояние тяжелое», — рассказал друг потерпевшего, знакомый с ситуацией.

В полицию подано заявление. По нему проводится проверка. Как только врачи определяться со степенью вреда здоровью, причиненному мужчине, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всех, кто был очевидцем драки или узнал молодых людей, попавших на запись камеры, просят обращаться по телефону 02. Пострадавший музыкант является отцом двух детей, преподавателем института имени Чайковского и солистом филармонии. В день нелепого конфликта у него должна была состояться свадьба, однако мероприятие пришлось отменить.

Ольга Плеханова

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Известному музыканту разбили голову накануне свадьбы в Челябинске
Конгресс США принял законопроект о санкциях против России
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Леди
5 странных модных трендов, которые стали классикой Над этими модными изобретениями шутили, они подвергались гонениям со стороны общества, Церкви и даже правительств в некоторых странах. Но мода взяла свое.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь