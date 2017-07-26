Известному музыканту разбили голову накануне свадьбы в Челябинске

Известный в Челябинске музыкант оказался в реанимации из-за ночных драчунов, разбивших ему голову на улице, — горожан просят внимательно посмотреть на видео, чтобы опознать и привлечь нападавших к ответственности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на 24 июля возле дома № 44 на улице Цвиллинга. Челябинский аккордеонист и дирижер возвращался домой в компании двух знакомых. На бетонном бордюре они увидели сидящую девушку, которая навзрыд плакала. Со слов мужчин, они поинтересовались, что произошло с незнакомкой, и предложили вызвать ей такси. Но в этот момент сзади выбежали трое парней спортивного телосложения, один из которых без разговоров ударил музыканта и тот упал, ударившись головой об асфальт, и потерял сознание.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-39967965&id=456239275&hash=6d747b1c49099420&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Когда налетчик понял, что мужчина не шевелится, а из головы его вытекает лужа крови, он удалился. Постояв, ушли и его друзья. Пострадавшему вызвали скорую. Его госпитализировали в реанимацию. Вчера приходил в себя, но врачи делать прогнозов не берутся. Состояние тяжелое», — рассказал друг потерпевшего, знакомый с ситуацией.

В полицию подано заявление. По нему проводится проверка. Как только врачи определяться со степенью вреда здоровью, причиненному мужчине, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всех, кто был очевидцем драки или узнал молодых людей, попавших на запись камеры, просят обращаться по телефону 02. Пострадавший музыкант является отцом двух детей, преподавателем института имени Чайковского и солистом филармонии. В день нелепого конфликта у него должна была состояться свадьба, однако мероприятие пришлось отменить.