Факт отмывания 60 млн рублей выявлен в Ростовской области

Факт отмывания 60 млн рублей выявили полицейские в Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, в преступлении подозревается 43-летний житель Краснодарского края.

Как установили правоохранители, мужчина предоставил в один из ломбардов Ростова копии паспортов не принадлежащих ему транспортных средств, после чего на счет его банковской карты перечислено более 200 млн рублей.

Для легализации полученных денег подозреваемый приобрел восемь грузовых автомобилей и 10 полуприцепов, которые впоследствии продал за наличный расчет.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).