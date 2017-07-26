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08:37 (мск), источник: VLADNEWS

Птица в проводах стала причиной масштабной аварии во Владивостоке

Восстановительные работы ориентировочно продлятся до 17 часов.

Источник: VLADNEWS

Сегодня, 25 июля, Ленинский район Владивостока остался без света и воды, сообщает корреспондент РИА VladNews. По предварительной информации, причиной аварии стала запутавшаяся в электропроводах птица.

С 10 часов утра энергетики пытаются восстановить электроснабжение. Как рассказывают жители района, в электропроводах застряла птица, которая после сгорела. Также в домах отсутствует и горячая вода.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в управляющей компании, необходима замена большого участка проводов.

«Восстановительные работы ориентировочно продлятся до 17−00», — сказал собеседник агентства.

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