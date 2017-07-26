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09:11 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге ночью из-под земли забил гейзер: вода затопила двор и подземный паркинг

В Екатеринбурге сегодня ночью забил гейзер горячей воды. В результате прорыва трубы оказались затоплены двор многоэтажного дома и подземный паркинг, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел по адресу Циолковского, 27. Фонтан забил на парковке со стороны улицы Сурикова под автомобилем в Skoda. По словам очевидцев, его высота достигала пятого этажа. Вода быстро затопила двор и начала стекать в подземный паркинг.

Факт инцидента Накануне.RU подтвердили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

«Мы специально повышаем давление в трубах до 14−15 атмосфер для того, чтобы выявить слабые участки. Температура была снижена до 40 градусов и никакого кипятка там не лилось. В настоящее время там работают аварийные бригады, ликвидируют последствия. Опрессовки пока идут, стараемся оперативно устранять повреждения, но все равно нужно будет раскопать и посмотреть предметно, что за повреждения», — прокомментировали ситуацию Накануне.RU в пресс-службе компании.

Что касается автомобилей, которые возможно получили повреждения, то в ЕТК уточнили, что деятельность компании застрахована.

«Когда мы проводим опрессовки, то всегда перед началом гидравлических испытаний всех предупреждаем о том, чтобы машины не оставляли вблизи тепловых камер и на теплотрассах. В принципе вчера там были наши представители и сегодня, наверное, будут заниматься — если есть какие-то повреждения машин, Skoda, например, которая стояла над люком, где вода вырывалась, в паркинге четыре машины, то деятельность компании застрахована, владельцы получат компенсацию через страховую компанию», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в настоящее время в Екатеринбурге идет второй этап опрессовок. Он продлится до 27 июля. Первый этап опрессовок прошел в Екатеринбурге с 29 мая по 1 июня. В ходе него было выявлено свыше 20 повреждений трубопроводов.

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