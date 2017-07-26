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09:13 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Под Новосибирском страшная автоавария унесла жизнь четверых человек

В автокатастрофе среди погибших был один ребенок.

В Новосибирской области в страшном ДТП погибли четыре человека. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сегодня, 26 июля в 10:45 утра в районе села Кожурла Убинского района легковая машина марки Toyota столкнулась с грузовиком Volvo. В результате дорожно- транспортного происшествия погибли 4 человека, включая четырехлетнего ребенка. По предварительным данным установлено, что трагедия произошла из-за того, что водитель легковой машины не пропустил грузовик, выезжая с автозаправочной станции.

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