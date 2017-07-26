Под Новосибирском страшная автоавария унесла жизнь четверых человек
В автокатастрофе среди погибших был один ребенок.
В автокатастрофе среди погибших был один ребенок.
В Новосибирской области в страшном ДТП погибли четыре человека. Об этом рассказали в
Сегодня, 26 июля в 10:45 утра в районе села Кожурла Убинского района легковая машина марки Toyota столкнулась с грузовиком Volvo. В результате дорожно- транспортного происшествия погибли 4 человека, включая четырехлетнего ребенка. По предварительным данным установлено, что трагедия произошла